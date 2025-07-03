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        Karadeniz'de 3 ayrı hortum oluştu

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:06
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        Karadeniz'de 3 ayrı hortum oluştu
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu.

        İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle İnebolu Limanı açıklarında aynı anda 3 ayrı hortum oluştu. Deniz üzerinde batı yönüne doğru ilerleyen hortumlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Hortumlardan biri kıyıya kadar ulaşarak Boyran Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısına zarar verdi.

        - Üç saatte 70 kilogram yağış düştü

        Öte yandan, İnebolu ilçesinde etkili olan aşırı yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İnebolu ilçe merkezine 3 saatte 70 kilogram yağış düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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