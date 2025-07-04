Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda aşure dağıtıldı

Yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper ile aşure ikramına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureler, kurulan stantlarda bölge müdürlüğü personeli tarafından halka dağıtıldı.

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