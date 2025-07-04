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        Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda aşure dağıtıldı

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Nasrullah Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:33
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        Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda aşure dağıtıldı
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        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Nasrullah Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureler, kurulan stantlarda bölge müdürlüğü personeli tarafından halka dağıtıldı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı da Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper ile aşure ikramına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Dallı, daha sonra vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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