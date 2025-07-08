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        Kastamonu Üniversitesinde 13 ülkeden gelenlere yaz okulu kapsamında Türkçe öğretilecek

        Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yaz okulları kapsamında 13 ülkeden Kastamonu'ya gelen gençler, Türkçe öğrenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:55
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        Kastamonu Üniversitesinde 13 ülkeden gelenlere yaz okulu kapsamında Türkçe öğretilecek
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        Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yaz okulları kapsamında 13 ülkeden Kastamonu'ya gelen gençler, Türkçe öğrenecek.

        Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Senato Toplantı Salonu'nda yaz okullarının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, YEE ile yapılan işbirliği sayesinde Türkçenin uluslararası düzeyde öğrenilmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Dilin bir milletin kimliği, kültürün taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Topal, "Türkçe Yaz Okulu ile öğrencilere yalnızca dil öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürel değerlerimizi ve yaşam biçimimizi de tanıtıyoruz. Bu öğrenciler ülkelerine döndüklerinde birer gönül elçisine dönüşüyor. Bu süreçte Kastamonu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıtacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

        Programın önemli kazanımları olduğunu vurgulayan Topal, "Bu program yalnızca dil öğretimi değil, aynı zamanda kültürel bağları güçlendirme, Türkiye'nin değerlerini tanıtma ve gönül köprüleri kurma açısından da son derece kıymetli. Türkçeyi öğrenen her birey, aynı zamanda Türk kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini de tanıma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.

        Program kapsamında Arnavutluk, Fransa, Gürcistan, Mısır, Bosna Hersek, Ukrayna, Filistin, İran, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Ürdün'den gelen 15 öğrenci, 25 Temmuz'a kadar 60 saat B1 seviyesinde Türkçe dersi alacak.

        Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı ve Prof. Dr. Mehmet Atalan, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Erol Topal, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Öztürk Akcaoğlu, TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferda Merve Karamanoğlu, Öğretim Görevlisi Demet Demirel ve YEE okutmanı Melisa Ecrin Bolatkol katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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