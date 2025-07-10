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        "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" Kastamonu'da tanıtıldı

        Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un turizm sektöründe rekabetçiliğinin artırılmasını amaçlayan "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" kamuoyuna tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:59
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        "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" Kastamonu'da tanıtıldı
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        Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un turizm sektöründe rekabetçiliğinin artırılmasını amaçlayan "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" kamuoyuna tanıtıldı.

        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen Turizm Master Planı'nın tanıtımı amacıyla Kastamonu'da toplantı düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, KUZKA konferans salonunda düzenlenen toplantıda, turizmin bir ülkenin kalkınması açısından önemli alanların başında geldiğini söyledi.

        Türkiye'nin 1980'lerin başında turizm sektöründe henüz emekleme safhasında bile değilken çıkarılan teşviklerle turizm sektörünün geliştiğini, bugün dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke konumuna geldiğini belirten Alpaslan, gelinen noktanın istihdam, ülkenin gelişimi ve cari açığın kapatılması açısından son derece kritik olduğunu anlattı.

        Türkiye'nin her türlü turizm ürününe sahip olduğunu vurgulayan Alpaslan, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin barındırdığı potansiyelle çok yakın gelecekte 100 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşması çok zor değil. Bakanlık olarak bu anlayıştan yola çıkarak bölgelerimizle çalışmalarımızı çok yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Bakanlık olarak 81 ilimizdeki turizm faktörlerini tanıtarak 12 aya turizmi yayarak ülkemize daha fazla turisti çekebilmenin gayreti içindeyiz. Dünyada seyahat eden insanların sayısı arttı. Bu da büyük bir pasta demek. 500 milyon insan artık kültür, gastronomi, inanç ve doğa güzellikleri üzerinden seyahat etmeye başladı. Bizim de ülkemizin zenginliklerini tanıtarak, ülkemizi cazibe merkezi haline getirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada Batı Karadeniz kültür destinasyonu, doğal güzellikleri açısından çok büyük potansiyele sahip bölgelerin başında gelmekte. Bu bölgemizde kültürel zenginlikler açısından büyük eserler bulunmakta."

        - Kalkınma hamlesi için verilen teşvikleri anlattı

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programını başlattıklarını, mayıs ayında yeni teşvik sisteminin yayınlandığını bildirdi.

        Yeni teşvik sisteminin topyekun kalkınmayı hedefleyen iki önemli ayağı bulunduğunu dile getiren İnan, bunların taşınma ile yerel kalkınma hamlesi teşvikleri olduğuna işaret etti.

        Yerel kalkınma hamlesinin Türkiye'nin yüksek teknolojiye geçiş sürecinde atılan adımların yanı sıra kalkınma hedeflerini tabana yaymak ve bölgeler arası eşitsizliği gidermek açısından kritik adım olduğuna dikkati çeken İnan, "Taşınma teşvikleri konusunun da altını özellikle çizmek isterim. Şu anda birinci bölgede mevcut yatırımı olan ve hemen hemen tüm sektörleri kapsayan işletmeler, yatırımlarını 4, 5 veya 6. bölgelere taşırlarsa taşınan yatırım sıfırdan yapılmış gibi değerlendirilecek, ona göre teşvik alacak. İkinci ayağımız ise yerel kalkınma hamlesi. Bu hamlede her yıl, her il için 4 sektörü belirliyoruz. Bu sektörler o ilin potansiyelini açığa çıkaracak ve o ile yapılacak yatırımlar da büyük etki oluşturacak alanlardan seçiliyor." diye konuştu.

        İnan, topyekun kalkınma hamlesi kapsamında tanıtımı yapılan Turizm Master Planı'nın çok önemli olduğunun altını çizerek, "İnşallah Turizm Master Planı kapsamında yapılacak projelerle dünyanın dört bir yanından bölgeye misafir çekeceğiz. Bu misafirlerimize bölgemizi tanıtacağız, tarihini hissettireceğiz, doğal güzelliklerini ve gastronomi zenginliğimizi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı da Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un turizmde yol haritasını çizecek planın önem taşıdığını dile getirerek, "İstediğiniz kadar tanıtım yapın, kıymetlerimizi anlatın, insanlar geldiğinde konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri, dinlenebilecekleri tesisler yoksa maalesef bu çabalar havada kalıyor. Böyle olunca da insanlar bir iki kez geliyor ama üçüncü geliş olmuyor. Bu nedenle en başta turizm yatırımlarına ihtiyacımız var." dedi.

        KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise TR82 Bölgesi Turizm Master Planı hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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