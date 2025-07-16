Hanönü'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Vatandaşlara aşure ikram etmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Yamalı, "Aşurenin özelliği, birçok yemişten yapılması ve farklı tatların kaynaşmasıdır. Hazırlamış olduğumuz muharrem aşuremiz tüm hemşehrilerimize şifa olsun." ifadesini kullandı.

Denli, aşurenin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

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