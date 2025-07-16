Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik olarak yapılan yanıltıcı habere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmadığı aktarıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan “Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır.

AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.

Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.

Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.