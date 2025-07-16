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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:50
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        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik olarak yapılan yanıltıcı habere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

        Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmadığı aktarıldı.

        Açıklamanın tamamı şöyle:

        Bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan “Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır.

        AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.

        Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.

        Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

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