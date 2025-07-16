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        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Kastamonu'nun Hanönü, Cide, İhsangazi, Tosya ve Küre ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:18
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        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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        Kastamonu'nun Hanönü, Cide, İhsangazi, Tosya ve Küre ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Hanönü ilçesinde ilk olarak, Bozbük mezarlığında bulunan şehit Erkan Bakırcı ve Aşağı Çakırçay köyü mezarlığında bulunan şehit Hüseyin Derelioğlu kabirleri ziyaret edildi.

        Kabir ziyaretlerinin ardından Yenice köyünde bulunan Kıbrıs gazisi Hüseyin Zorbozan ve ailesi ziyaret edildi.

        Ziyaretlerde Kur'an okunarak dua edildi.

        Ziyarete Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli Belediye Başkanı Metin Yamalı ve vatandaşlar katıldı.

        - Cide

        Cide ilçesinde Belediye Meydanı'ndan Atatürk ve Özgülük Parkına "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşü yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Cide Kaymakamı Murat Güneş'in konuşmasından sonra ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

        - İhsangazi

        İhsangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        İhsangazi Kent meydanında düzenlenen program 15 Temmuz Resim Sergisi'nin açılışı ile başladı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Küre

        Küre Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından öğle namazı sonrası 15 Temmuz şehitleri için merkez Akşemseddin Camisi'inde mevlit düzenlendi.

        Ardından ilçe mezarlığında bulunan şehit jandarma er Özkan Tanbaş'ın kabri ve şehit aileleri ziyaret edildi.

        İlçe meydanında düzenlenen programda Belediye Başkanı Salih Turan ve Kaymakam Zübeyde Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua edildi.

        - Tosya

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptığı programda, 15 Temmuz belgeseli gösterildi.

        Tosya Müftülüğü Tasavvuf Musiki Topluğu tarafından ilahi sunumu gerçekleştirilen programda "30 Kuş" isimli şiirin sinevizyon gösteriminin adından "Dua" adlı şiir okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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