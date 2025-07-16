Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü, Cide, İhsangazi, Tosya ve Küre ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hanönü ilçesinde ilk olarak, Bozbük mezarlığında bulunan şehit Erkan Bakırcı ve Aşağı Çakırçay köyü mezarlığında bulunan şehit Hüseyin Derelioğlu kabirleri ziyaret edildi.

Kabir ziyaretlerinin ardından Yenice köyünde bulunan Kıbrıs gazisi Hüseyin Zorbozan ve ailesi ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Kur'an okunarak dua edildi.

Ziyarete Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli Belediye Başkanı Metin Yamalı ve vatandaşlar katıldı.

- Cide

Cide ilçesinde Belediye Meydanı'ndan Atatürk ve Özgülük Parkına "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşü yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Cide Kaymakamı Murat Güneş'in konuşmasından sonra ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

- İhsangazi

İhsangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İhsangazi Kent meydanında düzenlenen program 15 Temmuz Resim Sergisi'nin açılışı ile başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - Küre Küre Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından öğle namazı sonrası 15 Temmuz şehitleri için merkez Akşemseddin Camisi'inde mevlit düzenlendi. Ardından ilçe mezarlığında bulunan şehit jandarma er Özkan Tanbaş'ın kabri ve şehit aileleri ziyaret edildi. İlçe meydanında düzenlenen programda Belediye Başkanı Salih Turan ve Kaymakam Zübeyde Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua edildi. - Tosya Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.