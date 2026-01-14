Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Kastamonu'nun Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Giriş: 14.01.2026 - 08:59 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:59
        Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Kastamonu'nun Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

        Daha önce alınan kararla Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bugün ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

