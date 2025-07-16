Kastamonu'da çıkan orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ile Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopteriyle de destek verilen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.