Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:08 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        İslam Uzun yönetimindeki 55 AHS 500 plakalı tır, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da karşı yöne geçen otomobil, TIR'a çarptı; 3 ölü, 5 yaralı
        Kastamonu'da karşı yöne geçen otomobil, TIR'a çarptı; 3 ölü, 5 yaralı
        Genç Kadın Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı
        Genç Kadın Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı
        Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyece...
        Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyece...
        Cide Devlet Hastanesinde "Gebe okulu" eğitimleri devam ediyor
        Cide Devlet Hastanesinde "Gebe okulu" eğitimleri devam ediyor
        GÜNCELLEME - Abana sahilinde iş makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
        GÜNCELLEME - Abana sahilinde iş makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
        Abana sahilinde iş makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
        Abana sahilinde iş makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi