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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:32
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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Y.K. ve Ö.T'nin araç ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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