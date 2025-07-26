Kastamonu Valiliğinden "sıcak hava ve orman yangını riski" uyarısı

Kastamonu Valiliği, kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı sıcak ve düşük nemle artan orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre kıyı kesimlerde 3 ila 6, iç kesimlerde ise 7 ila 12 derece artış beklenen sıcaklıkla termometrelerin 40 dereye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Aşırı sıcakla birlikte düşük seviyede seyredecek nem, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Orman yangınları açısından sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmayalım, sigara izmaritlerini doğaya atmayalım, çöplerimizi çevreye bırakmayalım. Biçerdöver veya balya makinesiyle çalışırken su tankeri ya da yangın söndürme cihazı bulunduralım. Ormanda duman ya da ateş görürsek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Yeşil vatan için her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım."