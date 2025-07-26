Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden "sıcak hava ve orman yangını riski" uyarısı

        Kastamonu Valiliği, kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valiliğinden "sıcak hava ve orman yangını riski" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valiliği, kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, aşırı sıcak ve düşük nemle artan orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

        Son meteorolojik değerlendirmelere göre kıyı kesimlerde 3 ila 6, iç kesimlerde ise 7 ila 12 derece artış beklenen sıcaklıkla termometrelerin 40 dereye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        "Aşırı sıcakla birlikte düşük seviyede seyredecek nem, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Orman yangınları açısından sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmayalım, sigara izmaritlerini doğaya atmayalım, çöplerimizi çevreye bırakmayalım. Biçerdöver veya balya makinesiyle çalışırken su tankeri ya da yangın söndürme cihazı bulunduralım. Ormanda duman ya da ateş görürsek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Yeşil vatan için her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım."

        Açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği de kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Marmara Denizi'nde mikroplastik ve ağır metallerin etkisi araştırılıyor
        Marmara Denizi'nde mikroplastik ve ağır metallerin etkisi araştırılıyor
        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürüy...
        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürüy...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
        Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
        Kastamonu'da yangın çıkan ev zarar gördü
        Kastamonu'da yangın çıkan ev zarar gördü