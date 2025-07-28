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        Kastamonu'da fabrika sahiplerinin bağışladığı fidanlar okul bahçelerinde yeşerecek

        Kastamonu'da bir fabrikanın sahipleri tarafından Türk Kızılay'a bağışlanan fidanlar, okul bahçelerinde toprakla buluşturulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:13
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        Kastamonu'da fabrika sahiplerinin bağışladığı fidanlar okul bahçelerinde yeşerecek
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        Kastamonu'da bir fabrikanın sahipleri tarafından Türk Kızılay'a bağışlanan fidanlar, okul bahçelerinde toprakla buluşturulacak.

        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde orman emvali işleyen bir fabrikanın sahipleri, Türk Kızılay'a fidan bağışında bulunmak istedi.

        Fabrika sahiplerince yerel fidan üreticisinden temin edilen çam fidanları, Türk Kızılay yetkililerince kent merkezindeki okulların bahçesine dikilmek üzere teslim alındı.

        Fabrikanın ortaklarından Devlethan Hacıömeroğlu, AA muhabirine, orman yangınları nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Daha önce Orman Genel Müdürlüğümüzün Geleceğe Nefes Projesi'ne bağışta bulunmuştuk. Şimdi de Kızılayımıza bu fidanları bağışlayarak ormanlarımıza katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün 150 fidan bağışlıyoruz. İhtiyaç halinde devamını da getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Genç Kızılay Kastamonu İl Başkanı Tuğba Hüma Başkal ise fabrika yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, "Fidanlar okul bahçelerine dikilecek. Büyüdüğünde altında çocuklarımız top oynayacak, çeşitli etkinlikler yapacak. Bu bağışa vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Devam eden orman yangınlarımızı gördüğümüzde bu fidanların bizler için ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Bu anlamlı bağış bizleri çok mutlu etti." dedi.

        Başkal, fidanların, en kısa sürede belirlenecek okulların bahçesine dikileceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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