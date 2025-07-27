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        Karabük'te bu yıl "Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali'ne" harcanacak kaynakla ağaç dikilecek

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 9'uncusu yapılması planlanan "Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali", orman yangınları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:01
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        Karabük'te bu yıl "Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali'ne" harcanacak kaynakla ağaç dikilecek
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 9'uncusu yapılması planlanan "Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali", orman yangınları nedeniyle iptal edildi.

        Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, İnebolu'dan Ankara'ya motosikletlerle gerçekleştirilen İstiklal Sürüşü'ne katıldı.

        Özdemir, AA muhabirine, Safranbolu'da her yıl "Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali" düzenlediklerini söyledi.

        Bu yıl 9'uncusunu düzenlemeyi planladıkları festivali, Karabük'teki orman yangınları nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını belirten Özdemir, "Festivalde yapacağımız yatırımı, şehrimizde olan orman yangını nedeniyle ağaç dikmek için kullanacağız. Katılmayı düşünen tüm arkadaşları sahne olmadan, eğlence olmadan ağaç dikmeye bekliyoruz. 'Dostluk ve sohbet kampı yapıyoruz' diyoruz." sözlerini sarf etti.

        Etkinliği ağustos ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Özdemir, "İnşallah yangınlarımızı söndürdükten sonra Valiliğimizle organize edip tarihi de açıklayacağız. Herkesi bekleriz. Dostluklarınızı ve gülüşlerinizi alın, birlikte paylaşalım, Müzekent, tarihin başkenti Safranbolu'da." ifadesini kullandı.

        Özdemir, İnebolu'dan Ankara'ya bu yıl 7'ncisi düzenlenen İstiklal Sürüşü ile ilgili de şunları kaydetti:

        "Şerefle, gururla ve onurla her yıl Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mızın ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinde bu yolda döktükleri teri, duygu ve düşünceyi yaşamak için geliyoruz. Şerife Bacıların, Mehmetlerin, Ahmetlerin en azından bir nebze onların anılarını unutmamak, canlı tutmak adına burada bulunuyoruz."

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