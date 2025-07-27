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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Kastamonu'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Milli Görüş ruhu iktidara gelsin, bir yıl içinde Türkiye ödemeler dengesini planlar, iki yıl içinde denk bütçesini yapar, üç yıl içinde Türkiye dış borçların tamamını kapatır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:42 Güncelleme: 27.07.2025 - 20:08
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Kastamonu'da konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Milli Görüş ruhu iktidara gelsin, bir yıl içinde Türkiye ödemeler dengesini planlar, iki yıl içinde denk bütçesini yapar, üç yıl içinde Türkiye dış borçların tamamını kapatır." dedi.

        Kılıç, Kastamonu Kadıdağı Piknik Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde Türkiye'de pek çok orman yangını yaşandığını belirterek, yangınların söndürülmesinde görev alan personele kolaylık diledi.

        Sadece ormanların değil, aynı zamanda ciğerlerinin de yandığını vurgulayan Kılıç, "Bu yangınların arkasında bize göre sabotaj var, insan eli var. İç düşmanlar mıdır, dış düşmanlar mıdır, bilmiyoruz. Devlet uyanık olmak zorundadır. Devlet sabotajları önlemek zorundadır. Devletin alması gereken bir önlem daha var. Yarından tezi yok, elektrik dağıtım şirketleri yeniden devletin tekeline alınmalı, yeniden devletleştirilmelidir." diye konuştu.

        Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığının, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı olarak ikiye ayrılması gerektiğini ifade etti.

        Kılıç, "Milli Görüş ruhu iktidara gelsin, bir yıl içinde Türkiye ödemeler dengesini planlar, iki yıl içinde denk bütçesini yapar, üç yıl içinde Türkiye dış borçların tamamını kapatır. Denk bütçe, havuz sistemi, kamu tek hesabı, tüm borçların ödenmesi, hepsi için gereken sadece Milli Görüş iktidarında 3 yıl Türkiye'nin yönetilmesidir." açıklamasında bulundu.

        Millete hizmetkar olacaklarını dile getiren Kılıç, "Halkımızın duyan kulağı, söyleyen dili, yargılayan vicdanı, karar veren aklı, uygulayan eli, yürüyen ayağı olacağız. Merhum Erbakan hocamızdan bugüne davamıza, idealimize, milletimize hizmet veren bütün büyüklerimizin inşallah rahmetle yad edilmesine vesile olacağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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