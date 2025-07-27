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        Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 27.07.2025 - 20:20
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        Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        E.E. idaresindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöver, Çakıllı köyünde karşı yönden gelen Sefer A. (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobille çarpıştı.

        Biçerdöverin altında kalan otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobilden çıkarılan Sefer A'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

        Biçerdöver sürücüsü E.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        Galeri
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