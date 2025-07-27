Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Yusuf Uzun yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Şenpazar kara yolu Sıra köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Uzun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Uzun'un cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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