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        Tesisin elektriği alabalık havuzunun suyundan üretiliyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da alabalık tesisi sahibi Ceyhun Dağlıoğlu, havuzdan çıkan suyu kullanarak elde ettiği elektrik ile tesisin ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:01
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        Tesisin elektriği alabalık havuzunun suyundan üretiliyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da alabalık tesisi sahibi Ceyhun Dağlıoğlu, havuzdan çıkan suyu kullanarak elde ettiği elektrik ile tesisin ihtiyacını karşılıyor.

        Çatören köyünde yaşayan Dağlıoğlu, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan alabalık tesisinde yılda yaklaşık 10 ton alabalık üretiyor. Havuzdan çıkan suyu değerlendirmek amacıyla 2 yıl önce kendi imkanlarıyla çark yapıp bunu dinamoya bağlayan Dağlıoğlu, ürettiği elektriği tesisinde kullanıyor.

        Dağlıoğlu, AA muhabirine, tesisin 1990'lı yılların başında babası tarafından kurulduğunu söyledi.

        Tesisi artık kendisinin işlettiğini belirten Dağlıoğlu, üretim havuzlarını Ilgaz Dağı'ndan gelen su ile doldurduğunu anlattı.

        Tesisin en önemli özelliklerinden birinin kendi elektriğini üretmesi olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

        "Yerleşim yerlerine 2-3 kilometre uzak olduğumuz için burada elektriğimiz yoktu. Burada televizyonumuz, lambamız, soğutucumuz bulunuyor. Alabalık tesisimizin altında bulunan büyük havuzdan çıkan su boşa akıp gidiyordu. Su boşa gitmesin, kendi elektriğimizi kendimiz üretelim istedik. Havuzdan çıkan su, yaptığımız su çarkına gidiyor. Dinamoda gerekli devri ayarladıktan sonra bu çark dinamoyu çeviriyor. Burada üretilen elektrik, binadaki aküyü dolduruyor. İnvertör (güç çevirici) yardımıyla elektriği kullanabileceğimiz 220 watta' çıkarıyoruz. Hem suyu boşa akıtmamış hem de kendi ihtiyacımızı karşılamış olduk."

        Orman yangınlarıyla mücadeleye de destek verdiklerini dile getiren Dağlıoğlu, "Tesisimiz Ilgaz ormanlarında yer alıyor. Zaman zaman köylerde ya da ormanlık alanlarda yangın çıkabiliyor. Burada boş bir havuzumuz var. Yangın anında suyu biten ekiplere buradan yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Tesise balık almaya gelen Murat Turhanoğlu ise çok güzel bir yer olduğunu vurgulayarak, "Buranın suyu Ilgaz Dağı'ndan geliyor, katkısız. Buranın balığı o yüzden daha lezzetli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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