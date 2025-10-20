Habertürk
        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka Buluşması" düzenlendi

        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 20.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:09
        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka Buluşması" düzenlendi
        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        Program, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) desteğiyle, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından KUZKA konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Etkinlikte yer alan yapay zeka destekli robotlar katılımcıların ilgisini çekti.

        Programda eğitimde dijital dönüşüm, yenilikçi öğrenme yöntemleri ve yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu ele alındı.

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, buradaki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığının yapay zeka politikaları doğrultusunda bu tür buluşmaları önemsediklerini söyledi.

        Gümüş, dünyanın hızlı bir teknolojik dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Bu değişimi şekillendiren en önemli unsurlardan biri yapay zekadır. Nasıl ki endüstri devrimiyle toplumlar büyük bir değişim yaşadıysa, yapay zeka ile de bireylerin ve toplumların dönüşümü kaçınılmaz hale gelmiştir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu imkanlardan yararlanması artık bir tercih değil, gerekliliktir." dedi.

        Bilginin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Gümüş, "Asıl önemli olan, bilgiyi işleyip ürüne dönüştürebilmektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için teknolojiyi insanı merkeze alan bir anlayışla değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlerimizi hem milli değerleriyle bütünleşmiş hem de 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise yapay zekanın artık yaşamın her alanında yer aldığına işaret etti.

        Yapay zekanın gençler için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Genç, "Birkaç yıl öncesine kadar sadece konuştuğumuz bu teknoloji, bugün sağlık, hukuk, mühendislik, sanat ve eğitim gibi birçok alanda aktif şekilde kullanılıyor. Yapay zeka artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kalkınma Ajansı olarak bizler de proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde yapay zeka araçlarından yararlanıyoruz. Gençlerin bu teknolojiyi öğrenmesi, gelecekte illerimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Etkinlikte ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ve TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay tarafından yapay zeka temalı sunumlar yapıldı.​​​​​​​

        Program, katılımcılara yapay zeka teknolojileriyle ilgili sunumların yapılmasının ardından sona erdi.

