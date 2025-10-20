Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 18:52 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

        Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Yalçın, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile sohbet etti.

        Daha sonra Kastamonu Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya gelen Yalçın, buradaki Muhtarlık Müzesi'ni gezdi.

        Dernek Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, Yalçın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Daha sonra Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesini ziyaret eden Yalçın, Dernek Başkanı Ahmet Şatırgil ile sohbet etti.

        Muhtarlığın önemine değinen Yalçın, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Yalçın, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

        Yalçın'a ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka Buluşması" düzenlendi
        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka Buluşması" düzenlendi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da konuştu:
        Tosya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Tosya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Küre'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Küre'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Kastamonu'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Kastamonu'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak 6 ülkeye ih...
        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak 6 ülkeye ih...