        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Muhtarlardan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, muhtarların yer aldığı heyetle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 20:58 Güncelleme: 20.10.2025 - 20:58
        Muhtarlardan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, muhtarların yer aldığı heyetle bir araya geldi.

        Dallı, Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil, Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ve muhtarlardan oluşan heyeti makamında kabul etti.

        Muhtarlık kurumunun yerel yönetimin en temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Dallı, "Yaz kış, gece gündüz demeden vatandaşına hizmet ulaştırmanın gayretinde olan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

        Muhtarlar da Dallı'ya yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

