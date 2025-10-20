Muhtarlardan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, muhtarların yer aldığı heyetle bir araya geldi.

Dallı, Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil, Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ve muhtarlardan oluşan heyeti makamında kabul etti.

Muhtarlık kurumunun yerel yönetimin en temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Dallı, "Yaz kış, gece gündüz demeden vatandaşına hizmet ulaştırmanın gayretinde olan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Muhtarlar da Dallı'ya yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.