        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Bozkurtlu öğrenciler için yardım etkinliği düzenledi

        Bozkurt Eğitime Destek Derneği tarafından Bozkurtlu öğrenciler için yardım etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:30
        Enverpaşa Millet Bahçesi'nde öğrencilere destek amaçlı düzenlenen etkinlikte gelen misafirlere patlamış mısır, çay, etli pilav ve ayran ikram edildi.

        Şenlik havasında geçen etkinlikte çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Düzenlenen çekilişte, çeşitli hediyeler vatandaşlara dağıtıldı.

        Dernek Başkanı Burak Karakaş, yaptığı açıklamada, 6 yılda 665 Bozkurtlu üniversite öğrencisine 3 milyon 340 bin lira burs imkanı sağladıklarını söyledi.

        Programa, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Bozkurtlular Dernek Başkanı Ali Peker, AK Parti İlçe Başkanı Utku Eren, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

