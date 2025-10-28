Bozkurtlu öğrenciler için yardım etkinliği düzenledi

Dernek Başkanı Burak Karakaş, yaptığı açıklamada, 6 yılda 665 Bozkurtlu üniversite öğrencisine 3 milyon 340 bin lira burs imkanı sağladıklarını söyledi.

Bozkurt Eğitime Destek Derneği tarafından Bozkurtlu öğrenciler için yardım etkinliği düzenlendi.

