Ağlı'da esnafa Türk bayrağı dağıtıldı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.
Ağlı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaf ziyaret edildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.