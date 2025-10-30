Habertürk
Habertürk
        Taşköprü Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

        Taşköprü Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

        Taşköprü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklar ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla muzikal gösteriye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:20
        Taşköprü Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
        Taşköprü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklar ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla muzikal gösteriye ev sahipliği yaptı.

        Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen etkinlikte Bıcırık Tiyatrosu ekibi sahne aldı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklarla paylaştıklarını belirterek, "Kahkahalarla, alkışlarla ve coşkuyla dolu bu güzel günde hem ailelerimiz eğlendi hem de minik yüreklerimiz sahnenin büyüsüne ortak oldu. Bu anlamlı programda emeği geçen tüm oyuncularımıza, katkı sunan ekip arkadaşlarımıza, programımıza katılan kıymetli çocuklarımıza ve ailelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

