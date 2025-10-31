Kastamonu'da köy okulunda Filistin için düzenlenen kermeste 305 bin lira toplandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki köy okulunda Filistin yararına düzenlenen kermesten 305 bin lira gelir elde edildi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sekiler köyünde 60 öğrencisi bulunan Sekiler İlkokulu ve Ortaokulu'nda kermes düzenlendi.

Okul müdürü Alev Algan, çevre köy muhtarları ile görüşerek Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmamak amacıyla Filistinliler için kermes düzenleyeceklerini duyurdu.

Köy muhtarları, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile düzenlenen kermeste 305 bin lira toplandı.

Sekiler Köyü Muhtarı İsmail Ersever, çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Müdürümüz ve öğretmenlerimiz bir araya gelerek bizlerle konuştu. Okulumuza öğrencisi gelen çevre köylerimizdeki vatandaşlarımız da destek verdi. Bir köy okulunda Gazze için bu kadar ciddi bir para toplanacağını biz de beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Algan da kermese katkı veren herkese teşekkür etti.