        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        İhsangazi'de genel asayiş uygulaması yapıldı

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:01
        İhsangazi'de genel asayiş uygulaması yapıldı
        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada , İhsangazi-Araç ve İhsangazi-Kastamonu kara yolunda İlçe jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, çalışma kapsamında 139 kişi ve 43 aracın sorgulandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

