İhsangazi'de genel asayiş uygulaması yapıldı
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada , İhsangazi-Araç ve İhsangazi-Kastamonu kara yolunda İlçe jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışma kapsamında 139 kişi ve 43 aracın sorgulandığı kaydedildi.
