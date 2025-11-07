Habertürk
        İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

        Uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:11
        İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
        Uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Daha önce tutuklanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, M.G, E.A. ve M.S.A'nın İstanbul'daki ikametlerinde yaptıkları aramada 460 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve Kastamonu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

