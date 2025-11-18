Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düğünlerde ve meskun mahallerde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:27
        
        Kastamonu'da düğünlerde ve meskun mahallerde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde ve meskun mahalde havaya ateş açanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Oluşturulan özel ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerin ardından S.D, H.Y, B.E, C.B, İ.S. ve H.S.C. yakalandı.

        Şüphelilerin üst aramalarında 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca ile 6 tabanca şarjörü ve 253 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

