Kastamonu'da havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düğünlerde ve meskun mahallerde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde ve meskun mahalde havaya ateş açanların yakalanması için çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerin ardından S.D, H.Y, B.E, C.B, İ.S. ve H.S.C. yakalandı.
Şüphelilerin üst aramalarında 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca ile 6 tabanca şarjörü ve 253 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
