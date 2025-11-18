Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kadın kooperatiflerine 1 milyon 777 bin 363 lira hibe sağlandı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ticaret Bakanlığınca üç kadın kooperatifine 1 milyon 777 bin 363 lira hibe sağlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:32
        Kastamonu'da kadın kooperatiflerine 1 milyon 777 bin 363 lira hibe sağlandı
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ticaret Bakanlığınca üç kadın kooperatifine 1 milyon 777 bin 363 lira hibe sağlandığını açıkladı.

        Dallı'nın başkanlığında Valilik makamında, Ticaret İl Müdürü İbrahim İriş ve kadın kooperatifleri temsilcilerinin katılımlarıyla KOOP-DES Ödemeleri Hibe Desteği Sözleşme İmza Programı düzenlendi.

        Kastamonu'daki kooperatiflerin genel durumu ile desteklere ilişkin bilgiler veren Dallı, il genelinde faaliyet gösteren toplam 94 kooperatiften 17'sinin kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatifler olduğunu belirtti.

        Dallı, 2025 yılı değerlendirme süreci sonucunda il merkezi ile ilçelerde faaliyet gösteren kooperatiflerin destekleneceğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Kastamonu Tıbbi Aromatik Bitki ve Lavanta Üreticileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin lavanta bitkisi ve lavantadan elde edilen yan ürünlerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve ekonomik değer kazanacak şekilde satışa sunulmasıyla ilgili projesi 479 bin 488 lira, Girişimci Azdavay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin doğal orman ürünleri ile sebze ve meyve çeşitlerinin yetiştirilmesi, işlenmesi, kurutulması, paketlenerek satışa sunulmasıyla ilgili projesi 553 bin 500 lira, Küre Girişimci Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin süt ve süt ürünleri üreticilerinin ürünlerinin işlenmesi, markalaştırılması ve pazarlanmasıyla ilgili projesi 744 bin 375 TL destek almaya hak kazandı. Projelerin hem kadın girişimcilere hem de kooperatiflere hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Programda, hibe desteği verilen projelerin sözleşmeleri Dallı ve taraflarca imzalandı.

