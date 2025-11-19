Kastamonu'da vefat eden öğretmen öğrencileri tarafından kabri başında anıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2022 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mustafa Okan, öğrencileri tarafından kabri başında anıldı.

Fahrettin Paşa Lisesinde görev yaptığı dönemde öğrencileriyle kurduğu güçlü bağla hatırlanan merhum öğretmen Okan için İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ve lise öğrencilerinin katılımıyla kabristanda anma programı düzenlendi.

Programda dualar edilerek öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, yaptığı açıklamada Öğretmenler Günü öncesinde öğrencilerle birlikte merhum öğretmeni kabri başında andıklarını söyleyerek, "Dualarımızı eksik etmedik. Şehit olan ve ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.