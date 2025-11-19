Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da vefat eden öğretmen öğrencileri tarafından kabri başında anıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2022 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mustafa Okan, öğrencileri tarafından kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:09
        Kastamonu'da vefat eden öğretmen öğrencileri tarafından kabri başında anıldı
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2022 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mustafa Okan, öğrencileri tarafından kabri başında anıldı.

        Fahrettin Paşa Lisesinde görev yaptığı dönemde öğrencileriyle kurduğu güçlü bağla hatırlanan merhum öğretmen Okan için İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ve lise öğrencilerinin katılımıyla kabristanda anma programı düzenlendi.

        Programda dualar edilerek öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, yaptığı açıklamada Öğretmenler Günü öncesinde öğrencilerle birlikte merhum öğretmeni kabri başında andıklarını söyleyerek, "Dualarımızı eksik etmedik. Şehit olan ve ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

