Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 43 kişi taburcu edildi

Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyünde 16 Kasım'da düzenlenen mevlitte ikram edilen tavuklu pilav ve ayran tüketen 43 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişiden 33'ü dün taburcu edilmişti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavisi devam eden bir çocuk ile İnebolu Devlet Hastanesi'ndeki 9 kişi de taburcu edildi.

