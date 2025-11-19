Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:40
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü
        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Emin Keskinci (45) idaresindeki 37 ABT 991 plakalı otomobil, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Tarlaya savrulan araçta sürücü ile yanındaki kardeşi Reyhan Keskinci (37) ağır yaralandı.

        Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

