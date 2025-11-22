"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 2 bin 888 kişi sorgulandı ve 54 iş yeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, "Kastamonu Huzur" uygulaması öncesi yaptığı konuşmada, uygulamaya 174 personelin katıldığını söyledi.

Müdürlük olarak şu ana kadar tesis edilen güven duygusunun devamı, halkın huzur ve güveni için uygulamayı başlatacaklarını vurgulayan Taş, "Trafik güvenliği, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve aranan şahısların yakalanması için topyekun ve bütün gücümüzle bir uygulama başlatacağız. Bu uygulamada hedefimiz halkın huzuru, devlete olan güveni ve şu ana kadar tesis edilmiş olan güven duygusunun sürekliliğini sağlamaktır. Amacımız suçu işlenmeden önlemek." ifadelerini kullandı.

Ekiplerden, uygulama esnasında kendi güvenliklerini azami ölçüde sağlamalarını isteyen Taş, "Sizlere başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Konuşmanın ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak 14 ayrı noktada uygulama gerçekleştirdi.