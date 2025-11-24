Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da Öğretmenler Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul yaptığı konuşmada, Öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını, bir milletin yarınına duyulan derin bir sevdanın ifadesi olduğunu söyledi.

        Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, emekli ve genç öğretmenler adına birer konuşma yapıldı, aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi, oratoryo gösterisi sahnelendi, şehit öğretmenler için dua edildi, hizmet şeref madalyaları takdim edildi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Baro İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan Güven, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP Tosya İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı'nın annesi vefat etti
        Kastamonu Valisi Dallı'nın annesi vefat etti
        Kastamonu'daki turnuvada çıkan kavgayla ilgili açıklama
        Kastamonu'daki turnuvada çıkan kavgayla ilgili açıklama
        Tosya'da 2 sanığa uyuşturucu ticaretinden 15'şer yıl hapis ve para cezası
        Tosya'da 2 sanığa uyuşturucu ticaretinden 15'şer yıl hapis ve para cezası
        Kastamonu'nun ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
        Kastamonu'nun ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
        Kastamonu'da "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Kastamonu'da "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Kastamonu'da 221 binaya ruhsat verildi
        Kastamonu'da 221 binaya ruhsat verildi