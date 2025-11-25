Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu

Bostancı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, cesedin 44 yaşındaki İsmail Bostancı'ya ait olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Germeçtepe Göleti'nde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

