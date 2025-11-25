Habertürk
        Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'daki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 21:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:13
        Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu
        Kastamonu'daki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre, Germeçtepe Göleti'nde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        AFAD ekipleri botla ulaştıkları cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

        Yapılan incelemede, cesedin 44 yaşındaki İsmail Bostancı'ya ait olduğu tespit edildi.

        Bostancı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

