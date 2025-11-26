Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi

Kastamonu'da Kızılay Tosya Temsilciliği, öğrenciler ve öğretmenler ile velilerin katkılarıyla Gazze yararına kermes düzenlendi.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kermeste, hazırlanan yiyecek ve ürünler satışa sunuldu.

Etkinlikte, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Gazze'nin hem insani hem de imani bir mesele olduğunu belirtti.

Toğrul, "Yapılan bu etkinlikler hem duyarlılığı artırıyor, hem de öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlıyor. Gösterilen bu dayanışma ortamı bizleri çok mutlu etti. Küçük katkılar bile büyük farklar oluşturacaktır. Bu güzel kermesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Okul Müdürü Tahsin Uskan ise kermesin, hem yardımlaşma bilincini güçlendirdiğini, hem de toplumun farklı kesimlerini aynı amaç etrafında buluşturan anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu vurgu yaptı.

İki gün açık kalacak olan kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.