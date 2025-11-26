Kastamonu Valiliği soba kullanımı ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Kastamonu Valiliği, soba kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle sobaların kullanımının yoğunlaştığı hatırlatıldı.

Ev yangınlarının büyük bölümünün soba kaynaklı ve ihmallerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kullanmadan önce sobaların kırık ve çatlak bacaları tamir edilerek, sobalar tutuşturulurken parlayıcı, patlayıcı veya aşırı yanıcı sıvı maddeler kullanılmamalıdır. Sobaların etrafında kolay tutuşabilen eşya ve malzemeler bırakılmamalı, elektrikli ısıtıcılar uzun süre fişte takılı kullanılmamalıdır. Rüzgarlı havalarda ise karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olunmalıdır. Isıtma araçlarının bilinçli, kontrollü ve güvenli şekilde kullanılabilmesi için bu kurallara uyulması önem taşımaktadır."

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz durumlarda vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği kaydedildi.