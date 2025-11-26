Gazze'de bacağını kaybeden gazeteci Shehada, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen Filistinli gazeteci Sami Shehada, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından dün düzenlenen konferansa katılan Shehada, davet üzerine Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Arslan, AA muhabirine, ziyaret sırasında Gazze'de yaşanan insanlık dramını birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Gazze’de yaşanan zorlukları, savaşın bıraktığı izleri Sami kardeşimizin anlatımıyla dinlemek hepimizi derinden etkiledi. Anlattıkları bizi o günlere götürdü, içimizde tarifsiz bir hüzün oluştu." dedi.

Ziyaretin gerçekleşmesine katkı sağlayan Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ve yönetimine teşekkür eden Arslan, Sami Shehada'ya sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diledi.

Taşköprü’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren gazeteci Sami Shehada ise şunları kaydetti:

"Taşköprü çok güzel bir ilçe. Burada olmak ve sizlerle tanışmak benim için büyük mutluluk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlerin her zaman yanında oldu. Sağ bacağımı kaybettiğim tedavi sürecinde de desteklerini hissettik. Kardeş ülkemiz Türkiye'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."