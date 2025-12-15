Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

        Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        15.12.2025 - 10:53
        Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi
        Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.

        Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları fotoğrafçıların ilgisini çekti.

        Kar ve sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

