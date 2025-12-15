Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

Kar ve sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

