Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 7-73'üncü kilometreleri ile Abana-Isırganlık yolunun 2-21'inci kilometrelerinin de ağır taşıt trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Kar yağışı nedeniyle 322 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

