Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle 322 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İnebolu-Kastamonu kara yolunun 0-57'nci kilometreleri arasının yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 7-73'üncü kilometreleri ile Abana-Isırganlık yolunun 2-21'inci kilometrelerinin de ağır taşıt trafiğine kapatıldığı duyuruldu.
