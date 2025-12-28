Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:51
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

        Gideros mevkisinde etkili olan sağanağın ardından kara yolunda heyelan meydana geldi.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bartın-Cide kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

        Ulaşımın, 13-15. kilometreleri arasında Abdulkadir köy yolu üzerinden servis yolundan sağlandığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

