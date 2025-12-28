Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.
Gideros mevkisinde etkili olan sağanağın ardından kara yolunda heyelan meydana geldi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bartın-Cide kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Ulaşımın, 13-15. kilometreleri arasında Abdulkadir köy yolu üzerinden servis yolundan sağlandığı aktarıldı.
