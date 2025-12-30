Beden eğitimi öğretmeni Kastamonu'yu ragbi şehri yaptı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen, kurduğu ragbi takımları ile başarıdan başarıya koşuyor.

Taşköprü Seka Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olan Sercan Hükümen, 2019 yılında kız öğrencileri ile ragbi takımı kurdu. Kurduğu takımın aynı yıl Türkiye şampiyonu olmasının ardından ilçede lise düzeyinde de ragbi takımı kuran Hükümen'in bu takımı da 2021 yılında 18 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Bunun üzerine Asya Gençlik ve Spor Kulübünü kuran Hükümen, kulüp çatısı altında yeni başarılara ulaşmak için Kastamonu Üniversitesi bünyesinde de takım kurdu.

Hükümen, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde ders verdiğini söyledi.

Kulübü 2019 yılında kurduklarını, daha sonra ragbi liglerine katıldıklarını anlatan Hükümen, "Katıldığımız yıldan bu yana başarılar elde ediyoruz. 2022 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonu, 2023 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye ikincisi, 2024 21 Yaş Altı Kadınlar Türkiye üçüncüsü, 2025 21 Yaş Altı Kadınlar Türkiye üçünsü, 2025 Üniversitelerarası Kadınlar Türkiye Şampiyonu olduk. Şu ana kadar 5 sporcumuz milli takıma katıldı. 5 sporcumuz da A Milli Takım ve olimpiyat seçmelerine davet edildi." dedi.

Ragbinin farklı yaş gruplarında takımları olduğunu dile getiren Hükümen, "Kategori kategori gidecek olursak, 18 ve 21 yaş altı, büyükler, Anadolu Yıldızlar ligi takımımız var. Okul sporları takımımız var. Mili takıma giden sporcularımız var. Üniversite takımımız var. Bunların hepsi kız takımları. Sadece ÜNİLİG erkek takımımız var. Burada da farklı illerden gelen sporcuları üniversitemiz bünyesinde okudukları için onlarla bir ekip oluşturduk." diye konuştu. Haftada 4 ya da 5 gün antrenman yaptıklarını ifade eden Hükümen, şunları kaydetti: "Neden akşam saatlerinde yapıyoruz? Çünkü birçok sporcumuz okulda okuduğu için, lisede ya da üniversitede okul sürecinde oldukları için gündüzleri antrenman yapamıyoruz. 17.30'a kadar hepsinin dersleri oluyor. Biz de sonra antrenman yapmak durumunda kalıyoruz. Tabii haliyle karanlık ve soğukla da mücadele etmek durumundayız. Kastamonu hava şartları biraz ağır. Şartlar ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Zaten bu sporun özünde de mücadele var. O yüzden buraya gelen sporcular bunu bilerek ve isteyerek, yani bunun zorluklarına katlanabilecek sporcular buraya geliyor. Aynı şekilde antrenmanlarımıza akşam da olsa karanlık da olsa soğuk da olsa devam etmek durumundayız. Sadece hafta sonu gündüz çalışıyoruz."

Yaklaşık 100 sporcuya ulaştıklarını dile getiren Hükümen, "ÜNİLİG kız takımında 20, erkek takımında 15 sporcu var. 18 yaş altı takımında 50, 14 yaş altı takımımızda da 15 kız sporcumuz var. Kurduğumuz her takımda aslında hep kürsüyü hedefledik. Yani Türkiye şampiyonluğunu hedefledik. Olur, olmaz, biz bunun için çalışıyoruz. Mesela geçen yıl üniversiteler arasında Türkiye şampiyonu olduk. 21 yaş altında Türkiye üçüncüsü, 18 yaş altında da dereceye yaklaştık. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde kürsüye yaklaştık. Yani girdiğimiz her müsabakada, ne kadar takım olursa olsun fark etmez, biz hep kürsüyü hedefledik. Milli takıma çok sayıda sporcu verip milli takımın da kalitesini artırmak hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullandı. Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Irmak Karabaş ise lise 3. sınıftayken Sercan Hükümen sayesinde ragbi ile tanıştığını söyledi. Spora başladıktan 1 yıl sonra milli takıma seçildiğini dile getiren Karabaş, "2020'de milli takımla kampa gittik. Polonya'da Avrupa beşinciliği elde ettik. 2023'te Avrupa üçüncüsü olduk. Kulüp takımımızın ise Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülükleri var. Ragbi hayatım oldu. Hedefim A Milli Takım oyuncusu olmaktı. " dedi.