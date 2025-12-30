Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Çocukören köyünde hastanede kemoterapi alması gereken bir kişinin yakınları, köy yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), hastaya ulaşmak için çalışma başlattı.

        AFAD'ın paletli kar aracıyla ağır kış şartlarının yaşandığı bölgeye giden ekipler, zorlu yolları aşarak hastaya ulaştı.

        Kar aracına alınan hasta, daha sonra 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kapalı köy yolu sayısı 616'ya düştü
        Kastamonu'da kapalı köy yolu sayısı 616'ya düştü
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Bolu-Gerede D-100 kara yolu kapanınca araçlar Tosya'ya yönlendirildi
        Bolu-Gerede D-100 kara yolu kapanınca araçlar Tosya'ya yönlendirildi
        Kastamonu'da yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı
        Kastamonu'da yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı
        Kastamonu'da kar ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasak...
        Kastamonu'da kar ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasak...