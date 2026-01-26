Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:08
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, güney ve güney doğudan esen rüzgarın, 26 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren şehrin kuzeyinde etkisini artırarak kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

        Açıklamada, saatte 75 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Fırtınanın, 27 Ocak Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

