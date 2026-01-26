Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, güney ve güney doğudan esen rüzgarın, 26 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren şehrin kuzeyinde etkisini artırarak kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, saatte 75 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Fırtınanın, 27 Ocak Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.