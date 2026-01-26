Kastamonu'da kardeşini yakmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

–Kastamonu’nun Cide ilçesinde kardeşini benzin dökerek yakmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mecit B. (65) ile müşteki Mevlüt B. (78) sanığın eşi, sanık avukatı, müşteki avukatı ve tanıklar katıldı.



Tutuklu sanık Mecit B. savunmasında, "Yangın sırasında evdeydim. Evi ben yakmadım, kapıları da kilitlemedim. Yangını fark edince itfaiyeyi aradım, hortum alıp söndürmeye çalıştım. Ahırda kimseyi görmedim. O sırada kardeşim elinde bidonla yanıma geldi, bana tahta ile vurdu ve kaçarken tutuştu. Evde bulunan benzin bidonlarının içinde kapakları motorla çalıştığım için açık kalmış olabilir. Yangın önce ahırda çıktı, kıvılcımlar nedeniyle samanlığa sıçradı. Ben evi yakmadım, kapıları kilitlemedim." dedi.



Mevlüt B. ise aralarında miras anlaşmazlığı olduğunu kaydederek, "Ben 6 yıldır köyde duruyorum. Olay günü hayvanları dışarı saldım. Altlarını temizledim. Pencere vardı ahırda. Pencerenin arasından gaz gibi bir şey attı ahırın içine. Kapıyı da üzerime kilitledi. Ahırda yangın çıkınca ben kapıyı tekmeleyip dışarı çıktım. Elim, yüzüm yanıyordu. Bağıra bağıra söndürmek için çeşmeye koştum 'yanıyorum' diye. Komşular sesi duyunca yanıma geldi, 'ne oldu' diye sordu. Ben de, 'kardeşim beni de evi de yaktı' dedim. Komşumuz Mustafa söndürdü beni. Sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdüler." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



-Olay



Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025’te iki katlı bir evde çıkan yangın, bitişikte bulunan samanlığa sıçramış, yangında Mevlüt B. ile kardeşi Mecit B. yaralanmış, Mevlüt B.'nin şikayetçi olması üzerine kardeşi tutuklanmıştı.

