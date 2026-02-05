Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Şehit Ufuk Deniz Tosya'da kabri başında anıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Ufuk Deniz Tosya'da kabri başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz kabri başında anıldı.

        Van'da 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkan Vekili Burak Seçgin, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Balıkçı malzemesi taşınan araçta uyuşturucuyla yakalanan sanıklara ceza yağ...
        Balıkçı malzemesi taşınan araçta uyuşturucuyla yakalanan sanıklara ceza yağ...
        Kastamonu Üniversitesi bir yılda 259 sosyal sorumluluk projesine destek ver...
        Kastamonu Üniversitesi bir yılda 259 sosyal sorumluluk projesine destek ver...
        Kastamonu Üniversitesi AB destekli HALO-FORCE projesinde yer aldı
        Kastamonu Üniversitesi AB destekli HALO-FORCE projesinde yer aldı
        Arkadaşının öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan alkollü sürücüye 2 yı...
        Arkadaşının öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan alkollü sürücüye 2 yı...
        Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
        Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
        Kastamonu'da jandarma şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi
        Kastamonu'da jandarma şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi