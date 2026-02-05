Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları, dronla görüntülendi.



Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.



Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları'nın Ağlı-Şenpazar kara yolu çevresinde bulunan bölümünde kar etkili oldu.



Bölgede karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.



