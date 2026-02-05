Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:45
        Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları, dronla görüntülendi.

        Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

        Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları'nın Ağlı-Şenpazar kara yolu çevresinde bulunan bölümünde kar etkili oldu.

        Bölgede karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

