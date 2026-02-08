Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 22:59 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:59
        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Esentepe Mahallesi'nde bir ikametin önünde boş kovanların olduğu yönünde vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera incelemeleri sonucu olayın seyir halinde plakasız araçta bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

        Ekiplerin çalışması sonucu araç plakası ve şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler M.G. ve A.B.A, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Zanlıların araçlarında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

