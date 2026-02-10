Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        KUZKA, Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı başlattı

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) yerel ürünlerin ticarileştirilmesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) rekabet gücünün artırılması amacıyla "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı"nı başlattığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:02
        KUZKA'dan yapılan açıklamada, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nde uygulanacak program kapsamında toplam 10 milyon lira bütçeyle işletmelerden meslek kuruluşlarına, kamu kurumlarından kooperatiflere potansiyel başvuru sahiplerine teknik destek sağlanacağı belirtildi.

        Programın başta su ürünleri ve turizm işletmeleri olmak üzere yerel potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi, işletmelerin üretim, pazarlama, markalaşma ve yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesini hedeflendiği aktarılan açıklamada, aynı zamanda temel sektörlerde rekabetçiliği artıracak stratejik çalışmalara da destek sunulacağı vurgulandı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "KUZKA tarafından yürütülecek teknik destek programı danışmanlık, eğitim, fizibilite, ürün geliştirme, dijital pazarlama, yeşil dönüşüm ve ticarileştirme gibi alanları kapsıyor. Talep başına sağlanacak desteğin üst limiti 500 bin lira, uygulama süresi ise en fazla 6 ay olacak. Yıl sonuna kadar açık olacak programa başvurular ocak-şubattan başlamak üzere toplam 6 dönemde ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak. Program bütçesinin tükenmesi halinde başvuru süreci sona erecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

