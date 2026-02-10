Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası ile ilgili yargılanan kamyon sürücüsü 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:59 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası ile ilgili yargılanan kamyon sürücüsü 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık V.K. ile müşteki katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

        Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık V.K'yi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Devrekani-Çatalzeytin kara yolu Hacıhasan mevkisinde, 17 Ağustos 2024'te, Muharrem Tekeci'nin (61) kullandığı otomobil ile V.K. yönetimindeki kamyon çarpışmış, kazada Tekeci hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden...
        Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden...
        Kastamonu'da heyelan sebebiyle tahliye edilen ev çöktü: O anlar kamerada
        Kastamonu'da heyelan sebebiyle tahliye edilen ev çöktü: O anlar kamerada
        Bir kişinin öldüğü ölümlü kazayla ilgili yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis...
        Bir kişinin öldüğü ölümlü kazayla ilgili yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis...
        Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Üretimini Koordinatörlük yapılarıyla gelece...
        Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Üretimini Koordinatörlük yapılarıyla gelece...
        Kastamonu Üniversitesi'nin raporlar dizisinde korunan alanlar ele alındı
        Kastamonu Üniversitesi'nin raporlar dizisinde korunan alanlar ele alındı
        Kastamonu'da heyelan sonrası yol çöktü
        Kastamonu'da heyelan sonrası yol çöktü